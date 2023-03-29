“Tantana!”

Uzunca bir süre bekledik…

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, kendisiyle taban tabana zıt, Türklük, bayrak, cumhuriyet ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip, Hizbullah terör örgütünün devamı olarak gösterilen bir partinin Cumhur İttifakı’na katılmasına nasıl tepki göstereceğini merak ediyorduk haliyle…

Devlet Bahçeli, sonunda konuştu ve kelimesi kelimesine aynen şunları söyledi:

–Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla ‘emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir’ görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur…

Bahçeli, dinleyen ya da okuyanları tatmin etmeyen açıklamasında, HÜDA PAR yöneticilerinin “bağlantımız yok” açıklamasını öne çıkarıp, Hizbullah terör örgütünün uzun yıllar önce çökertildiğini üstüne ekleyip, zamanın İçişişleri Bakanı Sadettin Tantan’ı da kamuoyuna açıklama yapmaya davet edip topu da ona atıverdi!

–Gözler doğal olarak Tantan’a çevrildi…

“Türk kimliğini inkar edenle birlikte olmak!”

Sadettin Tantan, her zamanki gibi sözünü esirgemeden yanıtladı Bahçeli’yi…

Terör örgütleri kurulurken partileri olmaz, partiler sonradan kurulur diye söze başlayan Tantan sonrasında şöyle diyordu:

– Sayın Gaffar Okkan’ın, diğer polislerimizin şehit edilmesinde görev almış bu vahşi örgütün eylemlerini izleyen Bahçeli değil miydi? Bu örgütün bazı elemanları birtakım yasal düzenlemelerle affa tabi tutulmuşsa ve HÜDAPAR kuruluşunda görev almışsa bu parti ile örgütün bağlantısı olmadığını mı gösterir… Bahçeli, Balkanlar’daki Türk kimliğini inkar eden bu ittifakta nasıl bulunabiliyor? Bahçeli beni açıklamaya davet etti, şimdi ben de ona soruyorum, neden?

Bu yanıt orada kalmadı, Tantan Hizbullah’ın çökertildiği zaman 57’nci hükümette başbakan yardımcısı olarak görev yapan Bahçeli’nin olanları yakından takip ettiğini belirterek şöyle konuştu:

–57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, başbakan yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil. HÜDA PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim sayın Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum.

Aynı koalisyon hükümetinde içişleri bakanlığı yapmış Tantan, zamanın Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’yi işte böyle yanıtlıyordu!

–Buna yanıt da Bahçeli’den değil, her zamanki isimden, alışıldık biçimde geldi…

“Siyasi ihtiras ve çapsızlık!”

Sadettin Tantan’ın yanıtına yanıt ise MHP’nin bu tür konularda ki açıklamalarıyla bilinen Semih Yalçın’dan geldi:

–Boşuna tantana yapma!

Bu, incelikli soyadı imasını da şu sözlerle süsledi:

–MHP’ye muhalefet edebilmek uğruna CHP’nin kurşun askerine dönüşen çok sayıda siyaset atığından biri de Sadettin Tantan. Yememiş içmemiş, sayın genel başkanımıza saldırmış. İçinde biriken bütün erik kurularını dökmüş biçare… Sadettin Tantan boşuna tantana yapmasın. Tatava da yapmasın. Gitsin, katiller sürüsü PKK’nın CHP ve zillet bağlaşıkları marifetiyle meşrulaştırılmasına karşı çıksın. Aksi takdirde bölücü terör örgütünün siyasi kanadına zımnen destek vermiş olacak! İYİ PARTİ Müdiresi Meral Akşener ve Sadettin Tantan; içişleri bakanlığı görevi yapmalarına rağmen, siyasi ihtirasları ve çapsızlıkları yüzünden millet düşmanlarının saflarına savrulan bahtsızlara manidar iki örnek.

Çok zarif bir karşılık, görüldüğü üzere; zarif olmasına zarif de, “tantana yaptığını” iddia ettiği içişleri eski bakanının hiçbir iddiasına yanıt yok! Tantan’ın yaptığı tantana ve tatavalara bir iki yanıt verseydi de kamuoyu gerçekleri öğrenseydi, değil mi ama… Yazık olmuş, fırsatı kaçırmış…

–Neyse, bir dahaki sefere artık!