Tansu hanım cumhurbaşkanı yardımcılığına mı aday?..

Avukatı Dilek Özaşık’ın yalanlama açıklamasının daha mürekkebi kurumadan Tansu Çiller konuştu… Hanımefendi, 3 Haziran Cuma günü yayımlanan ‘Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!..” başlıklı yazımızda verdiğim kulis haberlerini önemli ölçüde teyit etti diyebilirim.

Eski Başbakan ve de ekonomi profesörü Tansu Çiller, Başbakanlığı döneminde 78. il olan Karabük’ün kuruluş yıldönümünü kutlamak için Karabük’te uydudan yayın yapan BRTV’ye telefonla bağlanmış ve tekrardan siyasete dönme sinyali vermiş. Bol bol da kendi felsefesinden hareketle saray iktidarının ekonomi politikalarını övmüş, 6’lı masayı eleştirmiş. Tansu Çiller’in konuşması ile ilgili dün haber sitelerine yansıyan bazı satırları alıntılayalım;

– Başbakan Tansu Çiller yeniden siyasete dönme sinyali verdi. Çiller, “İyi gidiyor işler, Türkiye rahat, büyümesi iyi; merkez sağa ihtiyaç var, kurulmasına yardımcı olabilir, bunun başını çekebilirim” sözleriyle yeni parti kurma hazırlığından vazgeçmediğini gösterdi.

– Çiller, “Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendine altılı koalisyonlara, HDP’nin ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmelere; doğru dürüst bir kişinin çıkıp da adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi iradeyle Türkiye’yi idare edecekler. Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor” dedi.

– Kendisine şu ana kadar çok ısrar edildiğini söyleyen Çiller, “Bana çok ısrar edildi şu ana kadar gel diye? Ben dedim ki niye geleyim? İyi gidiyor işler. Türkiye rahat büyümesi iyi. Bir ihtiyaç olacak ben bu ihtiyaca cevap verdiğimi göreceğim ve Türkiye çok büyük bir tehlike altında göreceğim. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince benim bu ülkenin bana verdiklerinden sonra, bana verdikleri tecrübelerden sonra eğer benim üstümde bir vebal, görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım. Ama böyle bir talebim, isteğim yok. Heyecanım Türkiye için. Türkiye bölünmesin. Çekoslovakya’ya yaptıklarını daha dün biliyorsunuz. 27 üyeli Avrupa Birliği nereden geldi? Bunlar bölünen ülkelerden geldi. Bu ülkeleri bilinçli böldüler. Şimdi Ortadoğu’da bölünme noktasında hedef olan maalesef ülkemiz. İşte bütün bunlar içerisinde zor bir karar beni bekliyor. Daha o kararı vermedim. O kararı kendim için kesinlikle vermezdim. Ama ülke için böyle bir ihtiyaç varsa ne olduğum da hiç önemli değil. Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendine altılı koalisyonlara, HDP’nin ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmelere, doğru dürüst bir kişinin çıkıp da adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi iradeyle Türkiye’yi idare edecekler. Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor” diye konuştu.

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Daha fazlasını merak edenler, haber sitelerinde ayrıntıları bulabilir. Tansu Çiller’in söylemleri AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın propagandası ile neredeyse bire bir örtüşüyor. Haberlerin tümünü okuduktan sonra aklıma geliverdi;

Trump gidip Biden geldiğinde, AKP sarayında, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi için Tansu Çiller’in Dışişleri Bakanı veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülleri konuşuluyordu. Ama sadece konuşuluyordu!.. Sonra o iş rafa kalktı, Çiller’in bir partinin başına geçme projesi piyasaya servis edildi. O da tutmadı… Çiller hâlâ, “Benim bu ülkenin bana verdiklerinden sonra, bana verdikleri tecrübelerden sonra eğer benim üstümde bir vebal, görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım “diyor. Aklıma gelen deli soru;

-Seçmende karşılığı görülürse, saray tarafından, seçimden sonra Çiller’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı ilan edilir mi?..

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Ekonomik kriz kadar önem verdiğim seçim güvenliği konusunda altılı masanın seçim güvenliği komisyonunun önceki gün yaptığı basın açıklamasını ve detaylı raporunu okudum. Acaba, eksik, atlanan bir şey var mı?.. Seçim güvenliği konusuna yıllardır ısrarla dikkatleri çeken açıklamaların sahibi AKP eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin’e sordum. “Kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Çok memnuniyet verici” diyen Emin Şirin, değerlendirmesine şöyle devam etti;

“Ancak bu sadece bir başlangıç yapmaya niyetli oldukları işlerin bir niyet beyanı. Şimdi bu niyet beyanı belgesinin hangi işin kim tarafından yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve işi yapması gerekenin işini yapıp yapmadığını kimin tarafından kontrol edileceğini programlayıp bir çalışma belgesi haline gelmesi lazım. Bu belgede belirtilen hususlar merkezde kalmamalı. Kurulan bu altılı masanın benzeri 81 ilde ve 922 ilçede kurulmalı.”

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Komisyonun aldığı kararların sahaya yansımasının önemine dikkat çeken Emin Şirin şöyle konuştu;

“Şu felsefenin gelmesi lazım; Sandık sorumluları aynı zamanda seçmen sorumlusu haline gelmeli. Şöyle ki, her sandıkta ortalama 250 ile 300 seçmen olacak. Partilerin sandık sorumluları, şimdiden mahallelerinde bulunan bu seçmenleri ziyarete başlamalı ve bire bir tanışık hale gelmeli. Zira, önümüzdeki seçimde yolsuzluk olabilecek önemli hususlardan biri, seçmen listeleri ve bazı seçmenlerin farklı sandıklarda kullanacakları mükerrer oy.

Bir başka önemli husus da, yurt dışı seçimler. Yurt dışında da mükerrer oy kullanılmaması için önlemlerin alınması lazım. Özetle, altılı masa iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi beyan ettikleri niyetlerini dikkatle ve disiplin içinde uygulayacakları bir çalışma programı haline getirmeliler.”

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.