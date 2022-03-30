Tansu Çiller havasını alıyor!..

Cumhur İttifakı’nın yeni seçim kanunu teklifi, Millet İttifakı’nda “tuzak” olarak değerlendirildi. Siyasi kulislerde “tek liste ile seçime” girme formülleri tartışılıyor. DEVA, Gelecek, SP ve DP’nin Meclis’e nasıl milletvekili sokabileceği üzerinde kafa yoruluyor.

Çok konuşulan formüller üzerine, AREA Araştırma’nın mart ayı anket sonuçları bir hayli ilginç:

-“İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur” sorusunun karşılığı:

Oy veririm: 27,7. Kararsız kalırım:19,0 Oy vermem: 53,3.

–DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy veririm: 16,5. Kararsız kalırım: 19,7. Oy vermem: 63,9.

– Önümüzdeki dönem milletvekili seçiminde seçim barajının %7 olması halinde parti tercihinizde bir değişiklik olur mu?

Evet: 14,8, Hayır: 74,8, Kararsız: 10,5,

Bu sonuçlar, sanırım 3’ncü ittifak formüllerine de ışık tutacaktır…

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Siyasi tansiyonun hararetli olduğu Mart ayı, siyasi partilerin oy oranları ile ittifakların durumunu nasıl etkilediğini merak ediyorsanız işte sonuçları:

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda Cumhur İttifakı’ndaki erimenin devam ettiği görülüyor.

Geçerli oylar üzerinden ankete yansıyan oy oranları:

AKP: 31,1. CHP: 27,3. İYİ Parti: 16,0. HDP: 10,3. MHP: 8,3. DEVA: 3,1. SP: 1,0. Gelecek: 1,0. DP: 0,5. Diğer: 1,4.

Toplam oylar üzerinden oy verme eğilimlerine bakıldığında ise yüzde 20,1 oranında kararsızlar kitlesi ortada duruyor.

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Geride bırakmak üzere olduğum ayın en çok konuşulan konularında biri de saray destekli eski Başbakan Tansu Çiller’in yeni parti kurma çalışmalarıydı. Sonuçlar Tansu Çiller açısından çok can sıkıcı:

– Tansu Çiller ile ilgili kanaatiniz nedir?

Olumlu: 19,7. Olumsuz: 68,5. Fikrim yok: 11,8.

– Eski Başbakan Tansu Çiller parti kurarak aktif siyasete geri dönerse bunu nasıl karşılarsınız?

Olumlu: 18,6. Olumsuz: 71,4. Fikrim yok: 10,8.

– Tansu Çiller’in lideri olduğu partiye oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy veririm: 7,3. Oy vermem: 76,8. Kararsız: 15,9.

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AREA Araştırma’nın Mart ayının diğer gündem konuları ile ilgili ortaya koyduğu veriler ise şöyle:

– Kemal Kılıçdaroğlu’nun “En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 60,8. Olumsuz:32,8. Fikrim yok: 6,4.

-R. Tayyip Erdoğan’ın “Ana muhalefet, ‘biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 23,3. Olumsuz: 70,0. Fikrim yok: 6,7.

– Meral Akşener’in “Atatürk’e TV ekranlarından ve gazete sayfalarından yapılan edep ve ahlak dışı beyanlar yeni değil. Esas olan bir savcının gereğini yapmamasıdır” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 47,0. Olumsuz: 31,8. Fikrim yok: 21,2.

– Sizce Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kim haklıdır?

Rusya: 23,0. Ukrayna: 47,0. Fikrim yok: 30,0.

-Hükümetin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta her iki tarafla da diyaloğa açık olma politikasını nasıl karşılıyorsunuz?

Olumlu: 74,4. Olumsuz: 16,8. Fikrim yok: 8,8.

– Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine nasıl bakıyorsunuz?

Üyeliğe taraftarım: 57,5. Üyeliğe karşıyım: 31,5. Fikrim yok: 11,0.

– Türkiye’nin NATO üyeliği hakkındaki kanaatiniz nedir?

Üye olarak kalmaya devam etmelidir: 66,6. Üyelikten ayrılmalıdır: 21,1. Fikrim yok: 12,3.

– “NATO, Türkiye’nin güvenliği için gereklidir” ifadesine yönelik kanaatiniz nedir?

Katılıyorum: 50,7. Katılmıyorum: 40,3. Fikrim yok: 9,0.

– “NATO, ABD’nin istekleri ve çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir” ifadesine yönelik kanaatiniz nedir?

Katılıyorum: 57,9. Katılmıyorum: 30,8. Fikrim yok: 11,3.

– “NATO, Türkiye’nin siyasi bağımsızlığını tehlikeye sokmaktadır” ifadesine yönelik kanaatiniz nedir?

Katılıyorum: 37,2. Katılmıyorum: 46,4. Fikrim yok: 16,4.

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Türkiye’nin klasikleşmiş (!) en önemli sorunlarının ilk iki sırasında bu ay da değişiklik yok. Mart ayı anketinde de “Ekonomi” ve “İşsizlik” yüzde 72,3 ile Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ilk iki sırada karşımızda duruyor. “Hükümetin kötü yönetimi” (yüzde 7,0) üçüncü sırada, “Eğitim sistemi/ eğitimsizlik” ( yüzde 3,1) dördüncü sırada görülüyor.

Doğal olarak, saray iktidarının ekonomi politikası ‘başarısız’ olarak sonuçlara yansıyor. Başarılı bulanların oranı yüzde 22,0, başarısız bulanların oranı yüzde 73,5 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 4,5.

Nasıl olsun ki!.. Toplumun bu ay da saray rejimine bakışında olumlu bir ilerleme yok… “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” başarısız görülüyor. Başarılı bulanların oranı yüzde 34,7, başarısız bulanların oranı yüzde 60,0 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5,3.

NOT: Yazının bugünkü konusu değil ama yazmazsam içimde kalır!.. Siyasi kulislere Tayyip Erdoğan’ın Abdullah Gül ile Ramazan ayı içinde iftar sofrasında buluşup kamuoyuna görüntü vermek istediği ve bu yönde çaba sarf ettiği fısıldanıyor. Diğer yandan da Abdullah Gül’ün sözcüsü gazeteci Fehmi Koru, “Altılı yuvarlak masada eksik var” diye Abdullah Gül’ü işaret edip Millet İttifakı’na ‘gel gel’ yapıyor. Bana bu iş, biraz müşteri kızıştırma faaliyetleri gibi geliyor!

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.