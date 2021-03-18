Tansiyon yükseldi! Rusya’dan Biden’ın ‘Katil Putin’ açıklamalarına çok sert yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik “katil” nitelendirmesine tepki göstererek, “Biden’in Putin’e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden’ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor” dedi. Bir açıklama da Putin’den geldi; Putin, Biden için, “kendisine sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Amerikan kanalı ABC’ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükseldi. Biden’ın büyük yankı uyandıran sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’dan yanıt geldi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Biden’ın Putin’e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden’ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor” dedi. Moskova yönetiminin bu durumu hesaba katacağını vurgulayan Peskov, “ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ona sağlık diliyorum”

Rusya lideri Vlamidir Putin, kendisine “katil” nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden için, “Ona sağlık diliyorum” dedi.

Putin, “Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde, hatta başka ülkeleri veya halkları değerlendirdiğimizde, aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz, her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa, esasında olduğumuz şeyi yükleriz” şeklinde konuştu.

Putin, ABD’nin Rusya’nın çıkarlarını hesaba katması gerekeceğini vurgulayarak, “ABD yönetimi genel olarak bizimle belirli ilişkiler kurmaya çalışıyor, ancak yalnızca kendi çıkarlarına ve kendi koşullarına göre olan alanlarda. Aynı olduğumuzu düşünmelerine rağmen biz farklı insanlarız. Farklı genetik, kültürel ve ahlaki kodlarımız var” dedi.

“Gelişimimizi engellemeye yönelik tüm girişimlere rağmen bununla yaşamak zorunda kalacaklar” diyen Putin, “Yaptırımlar ve hakaretler ne olursa olsun, bununla yaşamak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve 2 gün önce gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran’ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya’nın Başkan Biden’ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump’ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

Dün ABC’ye verdiği röportaj sırasında bu konuya değinen Biden, Ocak ayı sonlarında bir telefon görüşmesi sırasında Putin’le söz konusu iddiaları tartıştığını söylemişti. Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, “Putin’le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol” ifadelerini kullanmıştı.

Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” şeklinde cevap vermişti.

(İHA)