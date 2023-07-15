Oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Huzurevinde kalan sanatçının ölüm haberini meslektaşı Ata Demirer duyurdu.

“Beyaz Melek”, “Geniş Aile”, “Eyvah Eyvah” gibi pek çok yapımda rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Huzurevinde kalan Tuncel’in ölümünü meslektaşı Ata Demirer sosyal medya hesabından duyurdu. Ata Demirer, paylaşımında, “Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan. Hani kimisi ‘Ben buradayım’ der, ‘Bana bakın’ der, ‘Ben’ der. O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki” dedi.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Adana’da 1940 yılında dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu ile Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu’nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu’ndan emekli oldu.

Meslektaşı Necdet Yakın ile bir süre evli kaldı. “Şaşıfelek Çıkmazı”, “Geniş Aile”, “Ruhsar” ve “Sıdıka” gibi dizilerde; “Duruşma”, “Babamın Kemikleri”, “Eyvah Eyvah” ve “Beyaz Melek” gibi filmlerde rol aldı.

(ANKA)