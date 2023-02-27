Tanju Özcan, su şişesi fırlatan meclis üyesinden şikayetçi oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine su şişesi fırlatan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar hakkında, ‘kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak’ suçlamalarıyla şikayetçi olduğunu söyledi.

Bolu Belediyesi’nin geçen hafta salı günü yapılan belediye meclis toplantısında, depremzedelere yardım konusu görüşüldüğü sırada tartışma yaşandı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, “Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam” derken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da “Bana ‘Ahlaksız’ diyemezsin” diye karşılık verdi. Hacer Çınar, “Pisliksin sen” derken, Tanju Özcan ise “Hacer hanım bu laflar sana çok yakışıyor” diye konuştu. Çınar, salondan çıktığı sırada, yöneldiği kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı alıp, Özcan’a atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar ise Çınar’a engel oldu.

Toplantının ertesi günü yeniden deprem bölgesine giden Tanju Özcan, çalışmalara katıldı. Bölgeden dönen Özcan, avukatı aracılığıyla Hacer Çınar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Savcılığa başvurduklarını belirten Özcan, “Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’ın bu yaptığı affedilebilir gibi bir şey değil. Avukatım aracılığıyla ‘kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak’ gibi suçlamalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. İnşallah yargı hızlı bir şekilde örnek olması açısından hızlı bir karar verir” dedi.

‘İSTİFAYA DAVET EDECEĞİM‘

Özcan, çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda Çınar’ı istifaya davet edeceğini kaydederek, “Üstelik o atılan maddeleri, yapılan hakareti şahsıma algılamıyorum. Ben seçilmiş Bolu belediye başkanıyım. Bolu halkının iradesine yapılmıştır her şeyden önce. O yüzden herkes diline, üslubuna dikkat etsin, özellikle kadınlar. Yeri gelince ‘Biz anneyiz’ demeyi biliyorsun. Bir anneye yakışıyor mu bu sözler? O yüzden belediye meclis toplantısı olacak çarşamba günü Hacer Çınar’ı önce özür dilemeye davet edeceğim, sonra da istifa etmeye davet edeceğim. Çünkü onun gibi insanlar, bu görevlere maalesef bu dilleriyle layık değiller” diye konuştu.

(DHA)