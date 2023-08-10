Tan Taşçı, Burdur’da trafik kazası geçirdi!

Burdur’un Bucak ilçesinde TIR’a arkadan çarpan cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur’dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(DHA)