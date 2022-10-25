Tamire getirilen telefonun bataryası patladı

İzmit’te arızalı bir telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde patladı. Alev alan telefonu söndürmek isteyen Mehmet Doğanay’ın parmaklarında yanık oluşurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi Dar Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Teknisyen Mehmet Doğanay’ın bir başka telefonu tamir ettiği sırada, tezgahtaki arızalı telefonun bataryası aniden patladı. Telefon alev alırken Doğanay, telefonu yere atarak söndürdü, bu sırada parmaklarında yanıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘BATARYADA ŞİŞME BELİRTİSİ VARSA MUTLAKA DEĞİŞMELİ’

Olayı anlatan iş yeri sahibi Vezir Ekin, “Teknisyen arkadaşımız tamire gelen telefonu kenara koyuyor. Elinde çalıştığı başka bir cihaz varken patlama yaşanıyor. Patlayan telefon da batarya şişme şikayetiyle gelmişti, kullanıcı da bataryasını değiştirmemizi istemişti bizden. O esnada birden patladı ve alev aldı. Ben o sıra kapının önündeydim, alevi görünce direkt yangın tüpünü alıp geldim. Zaten arkadaşımız cihazı yere atıp hava ile temasını kesiyor. Elinde yanıklar olduğu için bugün çalışmıyor. Bir telefonun bataryası uzun süre dayanmıyorsa ya da şişme belirtisi gösteriyorsa mutlaka o batarya değişmeli” dedi. (DHA)