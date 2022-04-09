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Tamircide korku dolu anlar: Bomba gibi patladı

Kasımpaşa’da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kasımpaşa’da bir telefon tamircisinde meydana geldi. İçeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu.

Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı.

İçerdekiler yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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