Tam da Reis’in keyfine göre

Zamanın Padişah’ı o gün saraya getirilmiş ancak…

Henüz…

Adet bile görmemiş esir kızla:

Halvet olmak ister…

Ancak…

Şeyhülislam’dan “fetva” alınmalıdır.

“Olmaz Sultanım” der Şeyhülislâm…

Kellesi vurulur…

Sarayın Baş İmam’ından fetva istenir bu defa…

Baş İmam da:

“Dinen caiz değil Sultanım” der…

Padişah onun da kellesini vurdurur…

Şehir camilerinden birinin genç imamı çağrılır bu kez…

Genç imam niçin çağrılmış olabileceğini merak eder…

Araştırır ve…

Şeyhülislam’la Baş İmam’ın kellerinin uçurulduğunu öğrenir…

Saraya vardığında huzura çıkarılır:

Padişah ondan da fetva ister:

“Kızı bir görsem sultanım” der İmam…

Kız da huzura getirilir.

Genç İmam önce dikkatlice kıza bakar…

Sonra…

Elleri göbeğinin üzerinde kenetli…

Gözleri ayakuçlarına dikili vaziyette şöyle der:

“Tam size lâyık Sultanım…”.

Bunun üzerine Padişah elini kuşağına sokar…

Bir kese altın çıkarır…

Genç İmam’a doğru atar:

“Sen tam da benim şeyime göre bir imammışsın, aferin” der…

★

Hatırlayacaksınız…

Erdoğan, Abdülkadir Selvi’ye:

Ahmet Hakan’ı örnek göstermiş:

“Sen de gereğini yerine getir Abdülkadir Bey” demişti…

Yani…

“Benim ve partim için güzel yazılar yaz…”.

★

Ve canlarım…

Selvi son yazısında…

Erdoğan’ın oy oranını:

%39.7…

Kılıçdaroğlu’nun oy oranını ise:

%14.7 olarak açıkladı…

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Yani güzellerim…

Abdülkadir Selvi nereden buluyorsa buluyor…

Tam da…

Reis’in şeyine…

Yani keyfine göre anketçiler bulup:

Sonuçlarını yayınlıyor…

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Öyle çok eğleniyorum ki…

Bence Abdülkadir…

Medya dünyamızın en ciddi komiği…

Ne kadar iyi olur?…

Soylu bakanımızı utandırmak için…

(Zor utandırırlar…).

Mersin saldırısında kendini patlatarak intihar eden Dilşah Ercan’ı diriltip konuşturan…

Ve…

Videosunu çekip yayınlayan PKK’dan:

Her şey beklenir…

★

Yani canlarım…

Tertemiz ve asla yalan söylemeyen Soylu Bakan’ı “utandırmak” için…

Ölmüş bir teröristi dirilten bu PKK:

Bugüne kadar aramızdan aldığı 40 bin canımızı da diriltse:

Ne kadar iyi olur?…

Tahmin suçu

arın duruşma günüm…

“Erdoğan yargılanacak ve mahkûm olacak” dediğim için…

Cumhurbaşkanı’nın şikayeti üzerine…

Kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla:

Yargılanacağım…

★

Duruşmada savunma yapmayacağım…

Önce:

Yassıada mahkemelerinde bile tahminin mahkûm edilmediğini otantik öyküyle (DP Milletvekili Selahattin İnan davası) hatırlatacağım…

Sonra da şöyle diyeceğim:

“Bu davada mahkûm olursam eğer; tahmin yapmayı suç olarak kabul eden ilk savcı ve yargıç olarak tarihe geçeceksiniz…”

Gereği…

Biliyorsunuz…

Kamuda:

“Gereğini yerine getirmek” lisanı münasiple:

Amirin, memuruna verdiği emirdir…

★

Bir amir, memura görevlendirme yazısı yazar…

Ya da…

Sözlü olarak bir emir verirse:

Kabaca:

“Yap” demez…

★

Emir ya da talimat mektubu:

“Gereğinin yerine getirilmesini rica ederim” diye biter…

★

Erdoğan Cumhurbaşkanı da olsa:

Kamuda görevli amirdir…

Randevu kuyruğu

Eylül ayında da fiyatlar alışıldık olduğu üzere:

Yukarı yönlü düşüş gösterdi…

Bir önceki ay, %80.21 olan yıllık enflasyon oranı…

Eylül ayı itibariyle:

Ve TÜİK’e göre…

%3.24 oranında artarak:

%83,45’e düştü…

★

Eylül ayı enflasyon oranı ise…

Bir önceki aya göre…

%1.62 oranında yükselerek:

%3.08’e düştü…

★

Bütün dünya…

Bu mucizenin mimarı Maliye ve Hazine Bakanımız Bay Nebati ile tanışmak…

Ve…

“Feyz almak” için…

Randevu kuyruğuna girdi…

İşte o zaman

Dünyada sayıları az da olsa hâlâ:

Diktatör var…

★

Dikta rejimleri…

Toplum, diktatörleri değil:

Onun emirlerine uyan…

Yaptığı tehlikeli yanlışları görmezden gelen…

Sivil ve asker tüm satılık vicdanları:

Mahkûm ettiği zaman…

Geri gelmemek üzere:

Tarihe karışır.

Dünün tweeti

Barış Atay

@barisatay

Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu.

Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekânın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının…

Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü; tehlikeli bir tür…

Bu tür karşısında o kadar kendi başımızayız ki!

#OnurŞener