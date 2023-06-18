Tam 76 adet: Cam tüpler içinde ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Polonya’dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Polonya’dan Marmaris’teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Belgelerinde ‘akvaryum bitkisi’ olarak beyan edilen kargoda, gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde, küçük cam tüplerde 76 örümcek ele geçirildi.

8 FARKLI TÜRDE

Çok küçük boyutlardaki örümceklerin Kırıkkale Üniversitesi uzmanlarınca 8 farklı türdeki yavru tarantula olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar, Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne teslim edildi.

Olaya dair soruşturma, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

(DHA)