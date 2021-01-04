ANALİZ

Talihli, 100 milyonun tamamını almalı

Aylardır yazdık, söyledik sonunda gerçek artık kimsenin inkar edemeyeceği biçimde ortaya çıktı.

“Milli” olma özelliği bizzat AKP iktidarı tarafından yok edilen ama hâlâ o ismi kullanmaya devam eden özel bir şirketin şans oyunlarında, cemaatin başlattığı hileye hurdaya devam ettiği yolunda çok ciddi kuşkular vardı.

Ama yarısı yabancı olan “Milli” Piyango şirketi, bunların hiçbirine cevap veremediği gibi internet sitesi üzerinden de adeta casino açmış, yaş sınırına bile aldırmadan herkese bir de kumar oynatmaya başlamıştı.

Foya sonunda yılbaşı gecesi ortaya çıktı.

Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 100 milyon lira, her zaman olduğu gibi yine çeyrek bilete çıktı.

Ancak ne gariptir ki, aynı numarayı taşıyan 4 biletten sadece biri Manisa Akhisar’da satılmıştı, diğer üç bilet ise satılmayanlar arasında kalmıştı.

“Milli” Piyango şirketi, satılmayan biletlerin ikramiye tutarı olan 75 milyon liranın Varlık Fonu’na verileceğini açıkladı.

Neden?

Bu hangi kanunda yazıyor?

Açıkçası ben bulamadım ama muhtemelen saray bu konuda kimsenin bilmediği bir yönetmelik çıkarmıştır.

Ne çıkarmış olurlarsa olsun bunu yapmaya hakları yok.

Çünkü Milli Piyango gerçekten “milli” olduğu dönemde, eğer büyük ikramiye satılan bir bilete isabet etmezse satılmış bir bilete çıkana kadar çekilişe devam edilirdi.

Şimdi “milli” olmayan şirkete göre aynı numarayı taşıyan 4 biletten sadece biri satılmış ve ikramiye de ona çıkmış. Yani kural olarak ikramiye çıkmış sayılıyor, bu durumda satılmamış biletlerin ikramiyesi Varlık Fonu’na devredilir.

Eğer bu mantıkla ikramiyenin çıktığı kabul ediliyorsa, o zaman elinde büyük ikramiye çıkmış bileti olan vatandaş, ikramiyenin tamamını almalıdır.

Çünkü; biletler tam, yarım çeyrek olsa da sonuçta çekilişe 9 milyon 999 bin 999 numara katılıyor. Vatandaş bileti çeyrek de olsa, 10 milyon numaradan birini taşıyan ve kazanan biletin sahibidir. İkramiye bilete değil, çekilişte kazanan numaraya çıkmıştır. Aynı numarayı taşıyan biletlerin satılmamış olması fark etmez. Piyango şirketi, ikramiyenin tamamını kazanan o numaraya vermek zorunda olmalıdır.

Bunu bazı hukukçulara sordum.

Kesin cevap veremediler ve “Böyle olması halinde başka sorunlar çıkabilir” dediler.

Olsun, başka sorunlar çıksın.

Bu iktidar artık milletin umudunu bile iç eder hale gelmişse, ne sorun çıkacaksa çıksın.

Tabii burada çok önemli bir soru daha var; Büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahibi acaba gerçek mi, yoksa o da şirketin seçtiği biri mi?

Ne fena değil mi, “Milli” Piyango’yu öyle bir hale getirdiler ki, bundan bile kuşku duyuyoruz.

KAFAMI BOZAN ŞEYLER

Bu da neyin nesidir Allah aşkına?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da Türkiye’nin tehlikeli bölgelerinde görev yapan askerlerle birlikte oldu.

Soylu, yeni yıla Van’ın Çatak ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde yer alan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı’nda girdi.

Çok güzel bir davranış bu…

Ülkenin en uç köşelerinde fedakarca görev yapan Mehmetçikler için moral kaynağı…

Ancak bu yılki yılbaşı kutlamasında çok garip, garip olduğu kadar da ilkel bir görüntü ile karşılaştık.

Soylu, yanına bir general almış, yer sofrası kurdurmuş, bağdaş kurup oturtmuş herkesi.

Allah aşkına bu neyin kafasıdır böyle?

Ben bugüne kadar yerde yemek yiyen asker hiç görmedim.

Belki dağın başında bir operasyon sırasında yere bir şey serip üzerinde kumanyasını yer asker ama Cumhuriyet tarihinde asker hep masada yemek yemiştir.

Hesapta Soylu, ne kadar halkçı olduğunu göstermek istiyor galiba.

Ama halkı o kadar yoksullaştırdılar ki, anladığım kadarıyla herkesin bu ilkel yer sofrasına döndüğünü ve kendisinin de yerde oturması halinde, saray iktidarının iyi puan alacağını hesaplıyor.

Haydi Süleyman Soylu saraya her dakika yaranmak zorunda, ya o ak saçlı generale ne demeli?

Eğer bu general de halkçı olduğunu göstermek için yere bağdaş kurmuş, sofra başına geçmişse, bir zahmet kendi evindeki yemek yeme anlarından birini de fotoğraflayıp paylaşsın da samimi olduğunu görelim.

Bir adama yaranmak için neler yapılıyor bu ülkede Yarabbim, sen aklımıza mukayyet ol.

Bİ SORALIM BAKALIM

Varlık Fonu’na devredilen başka ikramiye de var mı?

Milli Piyango’nun yılbaşı skandalında gözler ister istemez büyük ikramiyeye çevrildi.

100 milyonu kazanan çeyrek biletlerden sadece birinin satılmış olması konuşuluyor hep.

O halde başka sorularla konuyu irdeleyelim istiyorum.

Örneğin bu yılbaşında kaç bilet satıldı?

Satılmayan biletlerin kaçına ikramiye isabet etti?

Satılmayan biletlere çıkan ikramiyeler de Varlık Fonu’na devredildi mi?

ÖNERİ

İyi bir matematikçi bu hesabı yapabilir

Matematik konusunda normal eğitim almış herkes kadar bilgiliyim.

Ama iş formüller üretmeye, olasılık hesapları yapmaya gelince, yapabileceğim bir şey yok.

Matematikçilerden bir şey rica edeceğim.

Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinin elimizdeki biletin numarasına isabet etme olasılığı 10 milyonda bir.

Peki, aynı numarayı taşıyan 4 biletten sadece birinin satılıp diğer üçünün ise satılamamış olmasının ihtimali ne kadar?

Bu ihtimal 10 milyonda birden az mı, çok mu?

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Bu listede olmak iyi mi kötü mü?

Önce habere bir bakalım;

“İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2021’in hikâyesini belirleyecek 12 liderden biri olarak seçti. Türkiye’nin dış politikasına değinilen analizde, Türkiye; Libya, Balkanlar ve Kafkasya’ya daha çok müdahil olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.”

Basılı gazetelerinde haber nasıl yer aldı göremedim ama iktidara yakın gazetelerin internet sayfalarında bu haber coşku ile ve “Gurur duyuyoruz” başlıklarıyla sunuldu okurlara.

İlk bakışta, Türkiye’yi yöneten kişinin “2021’e yön verecek 12 liderinden biri” olması iyi bir şey gibi görünüyor.

Oysa yazının detayını okuduğunuzda, listeye giren 12 kişinin de “olumlu” yönlerden ele alınmadığını görüyorsunuz.

Erdoğan’ı da listeye alan İngiliz gazetesi, “İyi ya da kötü siyasetler uygulayarak dünyaya etki edecek liderlerden” söz ediyor.

Özellikle Erdoğan’dan “iyi” olarak söz edilmediği gibi, her konuda askeri çözümlere yönelmeye çalıştığı için dünyanın başına sorun açabileceği de ima ediliyor.

Bakın Erdoğan dışında o listedeki diğer 11 kişi kim?

Amerika’nın yeni Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin lideri Şi Jingping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.

“Erdoğan, dünyayı değiştirecek liderler arasında” diye sevindirik olan iktidar medyası; Suriye, İran ve Kuzey Kore liderlerinin de aynı listede olduğunu görmüyor mu?