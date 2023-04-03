Talas Belediyesi anaokulu yaptıracak

Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre anaokulu yapım işi ihale edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kayseri, Talas’ta KİÇİKÖY MAHALLESİ 2214 ADA 1 PARSEL ÜZERİNE 7 DERSLİKLİ ANAOKULU İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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