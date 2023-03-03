Taksiyle kaçan kadını durdurmak isteyen kişi dehşet saçtı
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Taksiyle kaçan kadını durdurmak isteyen kişi dehşet saçtı

Üsküdar’da hırsızlık yaptığı öne sürülen kadını durdurmak isteyen sürücü , kadının kaçmak için bindiği taksiye çarptı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Üsküdar’da gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre aracına binen kadının cep telefonunu alarak kaçtığını gören sürücü peşine takıldı. Kadın bir taksiye bindi. Sürücü taksiyi durdurmak için hızla çarptı. Kadın taksiden inerken olay yerine polis çağrıldı.

Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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