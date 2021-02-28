Taksim Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlamasında şoke eden görüntü
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Taksim Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlamasında şoke eden görüntü

Beyoğlu Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aile boyu dilencilik yapanlar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gece gündüz meydan ve caddede ağlayarak dilencilik yapanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

FOTO: İHA

Beyoğlu Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’ni uzun süredir mesken tutan ve ağlayarak dilencilik yapan aile yakalandı.
Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kısıtlama günü de dilencilik yapan grubu, bir süre takip etti. Takibin ardından aile oldukları ve yanına küçük çocukları da alarak, dilencilik yaptıkları tespit edilen şebekeye zabıta ekipleri operasyon yaptı.

FOTO: İHA

Zabıta ekipleri, aile boyu dilencilik yapan grubu suçüstü yakalayarak toplamaya başladı. Aralarında bir kadın, zabıta aracına binmemek için önce direndi, ardından kendisini çeken basın mensubuna tepki gösterdi. Kadın, kızını bahane ederek araca binmek istemese de, zabıta ekipleri tarafından zorla araca bindirildi.

FOTO: İHA

Araca bindirilen dilenci grubu zabıta merkezine götürülürken, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

FOTO: İHA

Öte yandan, aralarında genç kızların da olduğu dilenci grubunun, yürüyen vatandaşlardan para dilediği ve vermeyenleri ise zorladığı kameraya yansıdı.

(İHA)

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