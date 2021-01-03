Taksiciler taksimetre kuyruğuna isyan etti

İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, bugünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yenikapı etkinlik alanından Kazlıçeşme’ye kadar uzayan kuyruk, havadan görüntülendi. Taksiciler duruma isyan etti.

İstanbul’da, taksiciler taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti. Cuma günü sabah saatlerinde başlayan taksimetre kuyruğu, bugünde devam etti. Güncellemenin üçü gününde Yenikapı Etkinlik alanında başlayan kuyruk, Kazlıçeşme’ye kadar uzadı. Saatlerdir kuyrukta bekleyen taksiciler ise, duruma isyan etti. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

“Buradan Zeytinburnu sahiline kadar gidiyor”

Sabahtan beri beklediğini söyleyen Taksici Murat Can Fidan, “Sabah 7.30’dan beri buradayız. Ben böyle bir rezalet görmedim. Daha önce Anadolu Yakası’nda 2 tane vardı burada 2 tane vardı. 1 saat giriyorduk çıkıyorduk. Şimdi 4 saat 5 saat burada bekliyoruz. Yaklaşık 3 km bir kuyruk var. Buradan Zeytinburnu sahiline kadar gidiyor” dedi.

“İlk defa böyle bir şey görüyorum”

Daha önce böyle bir sorun yaşamadığını söyleyen Fatih Kılıç, “Ben ömrü hayatı boyunca taksiciyim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Karşıyaka’dan da buraya gelenler var 4-5 saattir burada bekliyoruz. İBB ile oda başkanına bu durumu bildirmek lazım” şeklinde konuştu. (İHA)