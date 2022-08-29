Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yolcu montunu bıraktı 

Başakşehir’de, yabancı uyruklu yolcu, taksiden ücretini ödemeden kaçmak isteyince şoför tarafından darbedildi. Yolcu şoförün elinden kurtulmak için montunu bırakıp, kaçtı.

Başakşehir İkitelli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, seyahat ettiği taksinin parasını vermeden kaçmak istedi. Bu sırada aracından inen şoför, kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Parasını isteyip alamayan şoför, yolcuyu darbetmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir taksinin şoförü, ikiliyi ayırmak istedi. Taksi şoförünün tuttuğu montu çıkaran yolcu, bir anda çalılıklara koşarak kaçtı.

Yaşananlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)