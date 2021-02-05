Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
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Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Van’ın Gürpınar ilçesinde, taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga konuldu.

(DHA)

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