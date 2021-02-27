Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Haberler Gündem

Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı ticari taksi mahalle sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre ticari araç şoförü Mustafa Y. yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Şoför Mustafa Y. kazayı yara almadan atlatırken, gürültüyle camlara fırlayan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı taksiciyi ambulansa alırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Yargıtay’dan emsal karar! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay’dan emsal karar! Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cinsel taciz şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Cinsel taciz şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılarına ateş eden kişi dehşeti yaşattı

Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılarına ateş eden kişi dehşeti yaşattı

Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Gündem