Takıntılı eşle cinsel fantezi olur mu?

Ev ve iş hayatı gibi cinsel yaşam da takıntılı düşünce ve davranışlardan olumsuz etkilenir. İşte bu durumla başa çıkma yolları…

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

33 yaşında evli bir kadınım. Eşimde aşırı temizlik takıntısı var. Son günler­de bu durum daha da arttı. Geçenlerde fantezi olsun diye yatakta meyve yiye­rek sevişmeye başlayalım dedim, bana meyveleri kaç kere yıkadığımı sorunca bütün cinsel isteğim kayboldu. Eşimin bu sorunu nasıl düzelir? N.F./Bursa

CEVAP:

Takıntılı düşünce ve davranışlar (OKB) ruhun kanseri gibidir, yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürür. Arka planda güçlü bir dürtüsel istekle bunu kabul etmeyip baskılamaya çalışan süper ego denilen toplumsal değerler arasında yaşanan içsel bir çatışma vardır. Takıntılı düşün­celeri kısa süreliğine de olsa ertelemeye yarayan takıntılı davranışlar bastırılmış içsel çatışmaya karşı bir savunma meka­nizması, bir başka ifadeyle sağlıksız bir çözüm yoludur. Cinsel yaşam takıntılı dav­ranışlardan fazlasıyla etkilenir. Böyle bir durumda fantezi yapmadan önce bunun eşinizle konuşup planlamanız, onun onay­layacağı fantezileri yapmanız uygun olur.

Cinsel isteksizliğin çözüm yolu nedir?

SORU:

Ben 34, eşim 30 yaşında. İkimizde de cinsel isteksizlik var. Bu sorunu nasıl aşarız, mutlaka bir uzmana gitmemiz gerekir mi? G.A./Kütahya

CEVAP:

Her çiftte zaman zaman sizinkine ben­zer uzaklaşmalar olabilir. Birçok çift bu durumu fark ettiklerinde karşılıklı adımlar atarak çözüm üretirler. Bunun için birbir­lerine daha fazla dokunurlar, küçük jestler yaparlar, sevgili oldukları dönemlerde yaptıkları şeyleri hatırlayıp yeniden flört etmeye başlarlar. Duygusal yakınlık sağ­lanıp yeniden sevgili olunduğunda cinsel yakınlığı başlatmak daha kolay olur. Ancak bazen duygusal uzaklaşma fazla olur ve eşler birbirlerine yaklaşmakta, cinsel isteklerini dile getirmekte zorlanabilirler.