Takıntılı eşle cinsel fantezi olur mu?

Takıntılı düşünce ve davranışlar yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürür. Bu durum cinsel hayatı dolayısıyla fantezileri de olumsuz etkiler…

Eşime karşı nasıl istekli olabilirim?

SORU:

33 yaşında bir kadınım. Eşim aşırı temizlik takıntısı olan biri. Son günlerde bu durum daha da arttı. Hazır evdeyken fantezi olsun diye yatakta meyve yiyerek sevişmeye başlayalım dedim, bana meyveleri kaç kere yıkadığımı sorunca bütün cinsel isteğim bitti. Kaybolan isteğim geri gelir mi? B.D./Adana

CEVAP:

Takıntılı düşünce ve davranışlar (OKB) yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürür. Arka planda güçlü bir dürtüsel istekle bunu kabul etmeyip baskılamaya çalışan süper ego denilen toplumsal değerler arasında yaşanan içsel bir çatışma vardır. Takıntılı düşünceleri kısa süreliğine de olsa ertelemeye yarayan takıntılı davranışlar bastırılmış içsel çatışmaya karşı bir savunma mekanizması, bir başka ifadeyle sağlıksız bir çözüm yoludur. Cinsel yaşam takıntılı düşünce ve davranışlardan fazlasıyla etkilenir. Sizin durumunuzda eşinizin ilk dikkatini çeken şey tabaktaki meyve değil, elinizin ne kadar temiz olduğudur. Böyle bir durumda fantezi yapmadan önce bunun eşinizle konuşup planlamanız, onun onaylayacağı fantezileri yapmanız uygun olur.

Ben neden bunu başaramıyorum?

SORU:

26 yaşındayım, başımdan 2 yıllık bir evlilik geçti. Boşandıktan sonra mastürbasyonla kendimi tatmin etmeyi denedim, bir türlü başaramadım. Kadınları da bu şekilde doyuma ulaşabildiğini okuyorum, bende olmuyor. Bu bir hastalık mı? G.A./ İzmir

CEVAP:

Mastürbasyon insanların ergenlik döneminden itibaren öğrenip uyguladıkları zararsız bir kendini tatmin etme yöntemidir. Bu yönüyle cinsel olgunlaşma ve yetişkin cinselliğinin provası gibidir. Bununla birlikte toplumda erkeklerde cinsel davranışlar hoş görülürken kadınlarda utanma nedenidir ve bastırılır. Bu nedenle kadınlar cinselliği daha geç tanır, kendilerini daha fazla kontrol ederler, haz aldıkları bir şey yaptıklarında utanç ve suçluluk hissederler. Bu durum kadınlarda mastürbasyon ve cinsel ilişkide orgazm sorununun en önemli nedenidir. Sizin durumunuzda bir hastalık değil daha çok cinsel eğitim ya da erotizm eksikliği olabilir.

Hastalığım cinsel yaşamımı etkiler mi?

SORU:

30 yaşında nişanlı bir erkeğim, yakında evleneceğim. Sedef hastasıyım. Nişanlım bu durumu sorun yapmadığını söylüyor ama ben yanında soyunamıyorum. Bu durum cinsel hayatımızı etkiler mi? P.A./Sinop

CEVAP:

Sedef hastalığı bulaşıcı olmayan atak dönemleri ağır geçen bir deri hastalığıdır. Sedef hastalığının kendisi değil, bu hastalıkla düşünce ve yargılarınız ve bunların neden olduğu öz güven kaybı cinsel sorunlara yol açabilir. Çünkü sağlıklı ve işlevsel bir cinsellik her şeyden önce kişinin kendini iyi hissetmesi, kendine güvenmesi ve partneri tarafından beğenildiğinden emin olmasıyla başlar. Nişanlınız bunu sorun yapmadığını söylüyorsa samimiyetine güvenmelisiniz. Loş ışıkta sevişmek, atak dönemlerinde birbirinizi özlemek için biraz ara vermek gibi küçük değişiklikler faydalı olabilir.