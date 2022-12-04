Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
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Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan “gıda krizi” riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan “tahıl koridoru”ndan bugüne kadar 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

Milli Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Ukrayna’dan ilk geminin 1 Ağustos 2022’de mısır yüklü olarak hareket ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 520 geminin sevkiyat için Ukrayna’ya gittiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

“524 gemi de Ukrayna’dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi.” (AA)

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Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
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