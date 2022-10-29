Tahammül edecek, bekleyeceğiz

Tam 99 yıl önce bugün…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdiği sözü yerine getirdi…

Ve:

Cumhuriyeti ilân etti…

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Yani…

Padişaha kul olan fukara halkı özgürleştirdi:

“Birey, yurttaş” yaptı…

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Bir tek kişinin kulu olan insanlar artık…

Bir devletin sahibiydiler…

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Ne var ki canlarım…

99 yıl sonrasında…

Yaşadığı şaşaalı hayatı…

Bindiği milyonluk otomobili…

Aldığı binlerce lira maaşı…

Ve hatta…

Ettiği ibadeti bile…

Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başındaki köhne kafa…

En büyük…

En kutsal bayramımızı:

Bu yıl da yine:

Kutlamadı…

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Bu güzel ülkeyi…

Bu güçlü devleti bizlere emanet eden:

Atatürk’ün adını:

Yine anmadı…

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Ancak…

Elimizden gelen tek şey:

Tahammül etmek…

Beklemek…

Ve…

Mutlaka kurulacak olan sandıklarla:

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini kurtarmak…

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Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Adaletin yerini nefret alınca…

Adalet:

Kişiye göre değil…

Gerçeğe göre…

Hakka göre:

Tecelli eder…

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İtham edeceği kişiyi fiziken tanımaması için…

Gözleri bağlı olması gereken Savcı:

Eylem veya söylemi değil:

“Kişiyi” suçlarsa…

★

İtham edeceği kişiyi fiziken tanımaması için…

Gözleri bağlı olması gereken Yargıç:

Eylem veya söylemi değil:

“Kişiyi” yargılarsa…

O yargılama:

Âdil olmaz…

Çünkü…

★

Yargılamaya:

Nefret…

Veya: Merhamet bulaşmıştır…

★

Merhamet ya da nefretin bulaştırıldığı yargılamadan:

Adalet çıkmaz…

Nitekim:

Çıkmıyor da…

★

Sözümün özü canlarım:

Türkiye’nin çözülmesi gereken en acil sorunu:

Ekonomi değil…

Yargının, tek kişiye bağımlı olması…

Ve…

Bu monoblok yapıdan:

Adalet çıkmayışıdır…

İhtimal o ki

Fatih Sultan Mehmet’in adaletle ilgili ünlü deyişini bir kez daha hatırlayalım:

“Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür…”.

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Günümüzün kadıları:

Yargıçlar ve savcılardır…

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Eğer birileri…

Sandıktan çıkmış olmanın verdiği:

Devleti yönetme gücünü kullanarak…

Savcı ve yargıçları:

Satın alırlarsa…

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O ülkenin ayakta kalma ihtimali:

Kalbi çıkarılıp atılmış bir canlının…

Hayatta kalma ihtimali:

Kadardır?..

En yakın tehlike

Adalet ölünce…

Rejim…

Yani:

Demokratik hukuk devleti de ölür…

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İktidar ve destekçilerine:

Sesleniyorum…

Lütfen:

Aklın yoluna geliniz…

Lütfen…

Ülkemizi: Nefretinizle değil:

Adaletinizle yönetin…

Vicdanı çürümüştür…

Osman Kavala’nın halen cezaevinde oluş sebebi:

Eylemi mi?..

Değil…

Söylemi mi?..

Değil…

★

Peki ne?..

Erdoğan söyledi ya:

“Dünyanın en saygın, en güçlü spekülatörlerinden biri olan Soros’un dostu olmak…”.

★

Oysa Erdoğan…

İktidar olmadan önce…

Ve…

Başbakan olduktan sonra…

Dünya finans çevrelerinden…

Ve…

Soros’tan aldığı desteğin önemli bir kısmını…

Kendisini:

Soros’la tanıştıran…

Kendisini bir yemekte:

Soros’la buluşturan:

Osman Kavala’ya borçlu…

★

Soros’la yemek yiyebilmek için lobi faaliyetleri yaptıran…

Osman Kavala’dan yardım isteyen Erdoğan:

20 yıldır ülkeyi yönetiyor…

Erdoğan’ı Soros’la buluşturan Kavala:

6 yıldır hapiste…

★

Buna “Adalet” diyen varsa…

Ya aklı yoktur…

Ya da: Olan vicdanı da:

Çürümüştür…

Ya ne demeliydi?

Selahattin Demirtaş neden hapiste?..

Ya da…

Hangi eylemi yüzünden 6 yıldır cezaevinde yatıyor?..

“Halkı sokağa çağırdığı için…”.

★

Efendiler…

Gelişmiş demokrasilerde sokak en kutsal yerdir…

Demokrasi: sokaktır…

Süleyman Demirel’in:

“Sokaklar yürümekle aşınmaz” sözü:

Demokrasi tarihimizin en muhteşem cümlesidir…

★

Demek istemem o ki…

Demirtaş’ın suçu…

“Üzerine atılı” suç değil…

O “uydurulmuş” bir suçlama…

★

Peki asıl suçu(!) ne?..

Söyleyeyim:

Erdoğan’a:

“Seni başkan yaptırmayacağız” demek…

★

İyi ama…

Demokratik rejimlerde…

Bundan daha tabii ne olabilir?..

Bir muhalefet partisi genel eş başkanı rakibi için:

“Seni başkan seçtireceğiz” diyecek değildi ya…

Dünün tweeti

İsrafil BALCI

@ibalci55

Ben siyerciyim.

Hz. Muhammed’in çocuklara Kur’an öğretilmesini tavsiye ettiğine dair ne bir sözü ne de böyle bir önceliği olmuştur.

Zira din, yetişkini muhatap alır.

O önce yetişkinlere din öğretti.

Bizim yetişkinler ise kendileri dini öğrenmeden bebeklere din eğitimi verme vehminde.