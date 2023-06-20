Taciz şüphelisini mahalleli darbetti

Eskişehir’de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesinde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesinde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E.ye saldırarak, darp etti. A.E.’nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğüne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)