Taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü

Kayseri’de, Cansu A.ya ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında mağdur kadının eşi İ.A. tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan Gökhan Özcan (35), tedaviye alındığı hastanede öldü. İ.A.nın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Cansu A.’ya ‘cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.nın eşi İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

Gözkhan Özcan, gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, İ.A.nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)