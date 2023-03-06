Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud’un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında TCMB’ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.