Suudi Arabistan, Doha Büyükelçiliğini yeniden açacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Katar ile 3 buçuk yıldır süren anlaşmazlığın çözüme kavuşmasının ardından Doha’daki büyükelçiliğin yeniden açılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Katar arasında 3 buçuk yıldır süren anlaşmazlık 5 Ocak’ta çözülmüştü. İki ülke karşılıklı olarak kara, deniz ve hava sınırlarını yeniden açma kararı almıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bugün başkent Riyad’da gazetecilerin, Katar büyükelçiliğinin yeniden açılışına yönelik sorusunu yanıtladı.

Bakan Faisal bin Farhan, Körfez krizinin çözülmesinin ardından Suudi Arabistan’ın önümüzdeki günlerde Katar’daki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 2017 yılında Katar’ı terörü desteklemekle suçlayarak diplomatik, ticaret ve seyahat ambargosu uygulamıştı. Katarlı yetkililer söz konusu iddiaları reddederken, ambargonun “ülkenin egemenliğini baltalamak” anlamına geldiğini ifade etmişti.

(İHA)