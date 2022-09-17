Sütte prim desteğine artış talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, litre başına 20 kuruş olan süt prim desteğinin 1 liraya yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyinin (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,5 lira geçecek şekilde belirlediğini anımsattı.

Litre başına 20 kuruş olan prim desteğinin artırılmasının beklendiğini bildiren Eroğlu, “Her an sahada, üreticinin yanında, onlarla birlikte çalışan TVHB olarak talebimiz, yağ ve protein oranına bakılmaksızın prim desteğinin litre başına 1 lira olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, süt ineklerinin, üreticilerin zarar etmesi nedeniyle kesime gönderildiğini, bunun da hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini belirterek, bu konuda acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Prim desteğinin artırılmasının üreticilerin eline geçen fiyatların yükseltilmesi açısından önemli bir tedbir olacağına dikkati çeken Eroğlu, aksi halde inek sütü üretiminin hızla düşmeye devam edeceğini kaydetti.

Eroğlu, devletin süt piyasasında fiyatları dengeleyici önlemler alması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

​​​​​​​”Sütün kooperatifler, üretici birlikleri aracılığıyla devlet tarafından satın alınarak, okul sütü programlarıyla okullarda çocuklarımız ve gençlerimize dağıtılması, okul kantinlerinde çocuklarımıza ve gençlerimize birer öğünlük, peynir, tereyağı verilmesiyle hem gençlerimizin hayvansal protein tüketmesi sağlanarak sağlıklı nesillerle geleceğimiz garanti altına alınacak hem de üreticinin sütünün gerçekçi fiyattan değerlendirilmesine neden olacaktır.”

Uzun vadeli hayvancılık politikaları hazırlanırken özellikle süt ve et üretiminde destekleme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, süt üretim maliyetini düşürecek desteklemelerin elektrik, yem gibi girdiler üzerinden yapılması çağrısında bulundu. (AA)