Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisine mi transfer oluyor?
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Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisine mi transfer oluyor?

Kırmızı Oda dizisi yeni sezonda adından en fazla söz ettiren dizilerinden biri oldu. Survivor Mert Öcal, dizinin senaristi olan Dilek Öksüz ile birlikte paylaştığı fotoğraf olay oldu.

SURVİVOR MERT ÖCAL KIRMIZI ODA’YA MI TRANSFER OLUYOR?

Mert Öcal, İnstagram hikayesinden ‘Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek’ notu ile paylaştığı fotoğraf sonrası dedikodular iyice arttı. Mert Öçal’ın yakın zamanda dizinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alacağı açıklandı.

 

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Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisine mi transfer oluyor?
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