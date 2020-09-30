Suudi Arabistan 1 Ekim’den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlıyor…

“Olsun; biz bize yeteriz” diyenlere gülerim çünkü…

Günümüz dünyasında hiçbir ülke kendi kendine yetemez…

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Lütfen Kuzey Kore ve Küba’yı örnek vermeyin…

Bu iki ülkeye “turist” olarak değil…

İmkanınız varsa “yurttaş” olarak yaşamaya gidin ve görün…

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Geçen yıl Türkiye’den sadece 3.1 milyar dolarlık dış alım yapan Suudilerin pazarımızdan çekilmesi devede kulak…

Yani…

Suudilerin Türkiye’den dış alım yapmamaları ekonomimizi çökertmez tabii…

Ama…

Dünyaya vereceği “olumsuz mesaj” açısından kötü bir puan…

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Türkiye ekonomisi de diğer küresel ekonomiler gibi küçük bir dijital ağın içinde…

Bankacılıktan tutun, pek çok zorunlu tüketim harcamaları (İlle de enerji, bilgi, teknoloji ve hammadde) için bu ürünlere sahip ülkelere muhtacız…

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Kendimizi küçümsemek için söylemiyorum ancak…

Küresel ekonomi bir çayır ise bu çayırdaki ülkeler de hepsi birer koyun…

Kim ki sürüden ayrılıyor…

Bilmeli, ki kurtlara yem olacaktır…

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Kurtlar kimler mi?..

Sürüden ayrılmamızı bekleyen o kadar çok kurt var ki çevremizde…

ŞÖYLE BİR ÖRNEK VEREYİM…

Bir Hiper Market, “X” firmasının malını satıyordu ve siz de X firmasının o ürününü kullanıyordunuz…

Bir gün yine gittiniz aynı Hiper Market’e… Ama o da ne?..

O firmanın ürünleri raflarda yok…

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Merak edip sebebini sordunuz…

Firma yetkilileri:

“Kurum olarak, adını andığınız firmanın ürünlerini müşterilerimiz lehine satmamaya karar verdik” dedi…

Eminim ki o andan itibaren sürekli ürünlerini kullandığınız firma sizin gözünüzde de bitmiştir…

UMUTLARIMI KIRDIN…

Berat Bey yine şaşırttı beni…

Oysa ne güzel masallar anlatıyordu…

Az daha inanmak üzereydim ki…

Bugün bütün umutlarımı kırdı…

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Hatırlayın lütfen…

Daha yakın bir zamana kadar, 2020 yılında ekonomimizin en az %5 büyüyeceğini müjdeliyordu… Ben de sık sık anlattığı “en kötü günler geride kaldı” masalına inanıyordum…

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Bugün tuttu…

2020 yılı büyümemizin binde 3 olacağını açıkladı…

Olmadı sayın Bakanım olmadı…

Bundan sonra yine hepimize lütfen bir masal anlatın ki içinde milyarlarca dolarcıklar olsun, en kötünün geride kaldığı olsun…

BİRAZ SIKSIN KENDİNİ

TÜİK, 2020 eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Endeksi ağustos ayında 85.9 iken…

Eylül ayında yüzde 3.1 oranında artarak 88.5 değerine yükseldi.

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Gelin görün ki…

Müşrik(!) Türkler hâlâ ekonomiye güvenmiyor…

TÜİK daha ne yapsın kardeşim…

İşte 86’ya kadar çıkardı güven endeksini…

Ekonomi yönetimi de biraz sıksın kendini de…

Hiç olmazsa…

Endeks yüze çıksın ki geleceğe güvende yarıyı yakalayalım…

VARLIK FONU MU DEDİNİZ?..

Kuveyt’in Devlet Varlık Fonu, Rolls-Royce’a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı…

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Bu kısacık haber başlığı, varlık fonlarının nasıl kullanıldığını ne güzel anlatıyor…

Kuveyt, sahip olduğu Varlık Fonu’nu, dünyanın en itibarlı şirketlerinden biri olan Rolls- Roys’a ortak ediyor.

Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Varlık Fonu ise neredeyse, halkın altından donunu alacak…

BÖYLE BİR ŞEYE İNANIR MISINIZ?..

Israrla Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçeceğini iddia ediyorum.

Bu söylediğime inanmak istemeyen dostlar diyorlar ki:

“Bu kadar sözden sonra Erdoğan parlamenter sisteme dönüş yapmaz…”.

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Ben de onlara soruyorum:

“Ne yani?.. ‘Yüksek faiz enflasyon sebebidir’ diye diye faizleri emir komuta ile indiren ama… Pabucun pahalı olduğunu gördükten sonra faizleri arttıran Erdoğan değil de Merkez Bankası Başkanı mıydı?..

S-400’lere 2.5 milyar dolar verip depoda tutan Hulusi Akar mı?..”.

DİJİTAL TORUNLARIMDAN HÜLYA KÖSTEPEN DİYOR Kİ

“Reis ‘ekonomik olarak çok iyi yerde duruyoruz’ demiş…”.

Halk olarak biz yanlış yerdeyiz galiba… Konum at reis bize!!!

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“Milletin yarısı düşünmekten uyuyamıyor, yarısı da uyumaktan düşünemiyor…”.