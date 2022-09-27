Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü büfeye çarptı: 7 yaralı
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Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü büfeye çarptı: 7 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dikilitaş Caddesinde meydana geldi. İçerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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