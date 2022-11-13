Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır halde 2 ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.” ifadelerine yer verildi. (AA)
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