Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.” ifadesi kullanıldı.

(AA)

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