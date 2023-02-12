Suriye’den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Haberler Gündem

Suriye’den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1’i PKK/PYD/YPG üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Yıkılan hastanenin ‘deprem dayanıklılık testi olumsuz’ gelmiş

Yıkılan hastanenin ‘deprem dayanıklılık testi olumsuz’ gelmiş

70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi “Mukadderat” dedi

70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi “Mukadderat” dedi

Gaziantep’te depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Gaziantep’te depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Suriye’den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Gündem