Suriye ve Yunanistan sınırlarında dört terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan hudutlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2’si PKK/KCK/PYD/YPG, 2’si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)