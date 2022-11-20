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Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere “Pençe-Kılıç Hava Harekatı” yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir.”

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Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
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