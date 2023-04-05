Suriye ile normalleşme değil parçalanmış harita konuşuluyor!

Suriye’nin de katıldığı 4’lü zirve, 3-4 Nisan 2023’te Moskova’da gerçekleştirildi.

Suriye heyeti, Moskova’ya gitmeden önce Türkiye’nin topraklarından çekilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Elbette Suriye’nin askerini çek talebi ile HDP’nin bildirgesindeki talep aynı değildir.

Birbirimizi kandırmaya gerek yok.

AKP’nin Suriye politikasına bakıldığında Suriye’nin toprak bütünlüğünün bir önemi yoktur.

Olsaydı sadece PYD değil Suriye Milli Ordusu denen bölücü güçleri de terör örgütü olarak görürdü.

Herkesin bildiği gerçek, BOP’a sadık bir strateji uygulandığıdır…

Son aylarda Suriye Türkiye ilişkilerinde normalleşme arayışı varmış gibi haberler servis edilir oldu.

Haber böyle servis edilince de herkes Esad’ın, Şam’da oturmasına bakarak Suriye var zannediyor.

Kuzeyden başta SMO ve SDG olmak üzere BOP eşbaşkanı güçleri, güneyden de İsrail aralıksız Suriye’ye saldırıyor.

Türkiye; fakülte, yüksekokul, hastane, karakol hatta organize sanayi bölgesi bile açmışken normalleşme nasıl olacak?

Büyük Ortadoğu Projesi’nden ABD vazgeçmemiş ve atadığı eşbaşkan hala görevde iken Suriye diye bir devletten bahsedilebilir mi?

Mümkün değil!

Artık Suriye diye bir devlet yok!

Suriye ile ilgili yapılan tüm görüşmeler, parçalanmış Suriye’nin haritasını şekillendirme çalışmasıdır.

Bu gerçeği gizlemek ve bölgede İran’ı yalnızlaştırmak için şimdi de Arap Birliği devreye sokuluyor.

Mayıs ayında yapılacak Arap Birliği Zirvesi’ne Esad çağırılacakmış gibi hava estiren haberlerin esas amacı da budur.

Oysaki Esad’a, BOP’un çizdiği haritayı kabul etmesi ve yaşamasına izin verilmesinin tek yolu gösteriliyor.

2011’de önce Kaddafi Libya’sının ardından da Suriye’nin üyeliğini donduran, kınayan, ambargo uygulayan Arap Birliği’nde değişen hiçbir şey yoktur.

O gün Arap Birliği’ne Obama teşekkür etmişti şimdi de Biden eder!

Arap Birliği’nde Mısır dışında bağımsız ülke de kalmamıştır.

20 Mart’ta,” Çavuşoğlu’nun, Mısır ziyareti hangi ülkeyle ilgili” başlıklı yazımda Mısır’ın ambargoları göğüsleyemeyip ABD’nin İran ile ilgili talebine dayanamayacağını yazmıştım.

3 Nisan’da Aljazeera’de yayınlanan, Sisi’nin Suudi Arabistan ziyaretini içeren haber, yazdıklarımı doğrulamaktadır.

Habere göre Suudi Arabistan, Mısır’ı ikna etmek için bugüne kadar verdiği mali destekleri artık şarta bağladığını açıklamaktadır.

Aynaya bakmadan Mısır’dan reform yapmasını bekleyen Suudilere, Sisi’nin ne dediği ise Arap Birliği Zirvesi’nde ortaya çıkacaktır.