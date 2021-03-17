Süper Lig’in en değerli kalecileri belli oldu

Süper Lig’de uzun yıllardır kaleyi yerli isimlere emanet eden Trabzonspor ve Fenerbahçe bu alanda zirveyi paylaştılar. En değerli oyuncular sıralamasında ilk sırayı bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır alırken onu sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır takip etti. Önümüzdeki günlerde A Milli Takım’ın bir numarası içinde tatlı bir rekabete yaşanacak.

Süper Lig’de oyuncuların değerleri güncelledi. Transfermarkt verilerine göre ilk iki sırayı ise kaleciler aldı. Trabzonspor’un kalecisi takım kaptanı Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro’luk (142 Milyon 809 Bin TL) değeri ile ilk sırayı alırken onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayndır 13 Milyon 500 Bin Euro (120 Milyon 495 Bin TL) takip etti.

A Milli Takım kalesi için ilk sırada

Trabzonspor, Süper Lig’de son 11 yıldır kalesini yerli kalecilere emanet ederken, söz konusu süre içerisinde kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı. Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise Tony Silva oldu. Senegalli kaleci en son Trabzonspor’un 22 Kasım 2009’da Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Karadeniz ekibinin kalesini koruyan son yabancı kaleci oldu.

Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor’un kalesine yabancı bir isim geçmezken, Tolga Zengin ve Onur Recep Kıvrak isimleriyle uzun süre kalesinde istikrarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Kaleci Onur’un ardından eldivenleri devralan Uğurcan Çakır ise Süper Lig’in en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının ise takibinde olurken A Milli Takım ise 1 numarası olması bekleniyor.

Üst düzey rekabet

Fenerbahçe’de de uzun yıllar yerli kaleciler kaleyi korudu. Zaman zaman yabancı kaleciler transfer edilse de sarı-lacivertliler de istikrarı yerli kaleciler sağladı. 2017-18 sezonunda Süper Lig’de Carlos Kameni 9 maç İstanbul ekibinin kalesini korurken, 2016-17 sezonunda ise Fabiano, Süper Lig’de 6 maçta forma giydi.

20 yılı aşkın süredir Fenerbahçe’nin bir numarası yerli isimler oldu. Rüştü Reçber ve Volkan Demirel uzun yıllar sarı-lacivertlilerin kalesi korurken Altay da performansıyla istikrarı sağladı ve A Milli Takım kalesi için de bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır ile rekabet içinde olacak.

(İHA)