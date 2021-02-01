Süper Lig’in 23. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
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Süper Lig’in 23. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig’in 23. haftasında görev alacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 2, 3 ve 4 Şubat’ta oynanacak olan müsabakalarda şu hakemler görev yapacak:

2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor – Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor – BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.00 Hes Kablo Kayserispor – A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 İH Konyaspor – Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 FT Antalyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

(İHA)

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