Süper Lig’de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig’de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Sivasspor – Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN

17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER

20.00 Başakşehir – Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Giresunspor – Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM

20.00 İstanbulspor – Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü – Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Beşiktaş – Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

(DHA)

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