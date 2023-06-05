Süper Lig’de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.
Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
YARIN:
17.00 Sivasspor – Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN
17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER
20.00 Başakşehir – Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
20.00 Giresunspor – Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM
20.00 İstanbulspor – Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN
20.00 MKE Ankaragücü – Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Beşiktaş – Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
(DHA)
Spor