Süper Lig’de ikinci haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig’de ikinci haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig’in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın (AA)

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