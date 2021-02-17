Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 26. haftada oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan maçların hakem kadroları belli oldu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26. haftanın hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma

19.00: Medipol Başakşehir – Trabzonspor : Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi

13.30: Kasımpaşa – Fatih Karagümrük : Yaşar Kemal Uğurlu
16.00: Yeni Malatyaspor – Konyaspor : Sarper Barış Saka
16.00: Denizlispor – Gençlerbirliği : Tugay Kaan Numanoğlu
19.00: Alanyaspor – Galatasaray : Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar

13.30: Erzurumspor – Hatayspor : Serkan Tokat
16.00: Sivasspor – Kayserispor : Ali Şansalan
16.00: Gaziantep – Antalyaspor : Arda Kardeşler
19.00: Fenerbahçe – Göztepe : Hüseyin Göçek
19.00: MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor : Halis Özkahya

(İHA)

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