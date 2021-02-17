Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 26. haftada oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan maçların hakem kadroları belli oldu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26. haftanın hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma

19.00: Medipol Başakşehir – Trabzonspor : Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi

13.30: Kasımpaşa – Fatih Karagümrük : Yaşar Kemal Uğurlu

16.00: Yeni Malatyaspor – Konyaspor : Sarper Barış Saka

16.00: Denizlispor – Gençlerbirliği : Tugay Kaan Numanoğlu

19.00: Alanyaspor – Galatasaray : Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar

13.30: Erzurumspor – Hatayspor : Serkan Tokat

16.00: Sivasspor – Kayserispor : Ali Şansalan

16.00: Gaziantep – Antalyaspor : Arda Kardeşler

19.00: Fenerbahçe – Göztepe : Hüseyin Göçek

19.00: MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor : Halis Özkahya

(İHA)