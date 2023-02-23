Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.
Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14’üncü hafta karşılaşması Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23’üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe – Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor – Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;
25 Şubat Cumartesi
19.00 Fenerbahçe – Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Giresunspor – Kayserispor: Ali Şansalan
26 Şubat Pazar
16.00 Ümraniyespor – Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş – Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen
(DHA)
Spor