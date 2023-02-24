Süper Lig’de erteleme maçları hafta sonu oynanacak
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Süper Lig’de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Spor Toto Süper Lig’de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak.

Taksim’de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.

Erteleme maçlarının programı şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe- Konyaspor (Ülker)

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

(AA)

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