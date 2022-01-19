Süper Lig’de bir maça daha kar engeli

Süper Lig’de Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Rize’de de kar futbola engel oldu. Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşması 23. dakikada ertelendi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Rize’de günün ilk saatlerinden itibaren yağan kar, sahada futbol oynanmasına engel oldu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, takım kaptanları ve teknik direktörlerle yaptığı konuşma sonrasında oyunu durdu.

23. dakikada hakemler ve iki takım da soyunma odasına gitti. Yoğun yağış nedeniyle ertelenen karşılaşma yarın (Perşembe) saat 17.00’de kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig’de dün (Salı) başlayan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kar nedeniyle ikinci yarı başlamadan ertelenmişti.