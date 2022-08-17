Süper Lig’de 3’üncü haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
19 AĞUSTOS CUMA:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor – Galatasaray: ALİ ŞANSALAN
20 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Bitexen Giresunspor – Kasımpaşa: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.15 Atakaş Hatayspor – Gaziantep FK: ATİLLA KARAOĞLAN
21.45 Fraport TAV Antalyaspor – Trabzonspor: VOLKAN BAYARSLAN
21 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Medipol Başakşehir – Yukatel Kayserispor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
21.45 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük: ARDA KARDEŞLER
22 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Demir Grup Sivasspor – Corendon Alanyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
19.15 İstanbulspor – Arabam.com Konyaspor: BURAK ŞEKER
21.45 Fenerbahçe – Adana Demirspor: ABDULKADİR BİTİGEN
(DHA)
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