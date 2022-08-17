Süper Lig’de 3’üncü haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig’de 3’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

19 AĞUSTOS CUMA:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor – Galatasaray: ALİ ŞANSALAN

20 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Bitexen Giresunspor – Kasımpaşa: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.15 Atakaş Hatayspor – Gaziantep FK: ATİLLA KARAOĞLAN

21.45 Fraport TAV Antalyaspor – Trabzonspor: VOLKAN BAYARSLAN

21 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Medipol Başakşehir – Yukatel Kayserispor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

21.45 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük: ARDA KARDEŞLER

22 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Demir Grup Sivasspor – Corendon Alanyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

19.15 İstanbulspor – Arabam.com Konyaspor: BURAK ŞEKER

21.45 Fenerbahçe – Adana Demirspor: ABDULKADİR BİTİGEN

(DHA)

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