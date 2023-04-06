Süper Lig’de 28’inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 28’inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre 28’inci haftanın hakemleri şöyle;

YARIN:

20.30 Konyaspor – Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Direnç Tonusluoğlu

8 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 MKE Ankaragücü – İstanbulspor (Eryaman) Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa – Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) Burak Şeker

9 NİSAN PAZAR:

16.00 Sivasspor – Başakşehir (Sivas 4 Eylül) Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş – Giresunspor (Vodafone Park) Atilla Karaoğlan

10 NİSAN PAZARTESİ:

16.00 Kayserispor – Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji) Zorbay Küçük

20.30 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat) Abdulkadir Bitigen

(DHA)