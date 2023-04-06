Süper Lig’de 28’inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 28’inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre 28’inci haftanın hakemleri şöyle;
YARIN:
20.30 Konyaspor – Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Direnç Tonusluoğlu
8 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 MKE Ankaragücü – İstanbulspor (Eryaman) Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa – Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) Burak Şeker
9 NİSAN PAZAR:
16.00 Sivasspor – Başakşehir (Sivas 4 Eylül) Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş – Giresunspor (Vodafone Park) Atilla Karaoğlan
10 NİSAN PAZARTESİ:
16.00 Kayserispor – Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji) Zorbay Küçük
20.30 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat) Abdulkadir Bitigen
(DHA)
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