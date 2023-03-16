Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Konyaspor – Galatasaray: Zorbay Küçük

18 MART CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa – Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor – Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş – İstanbulspor: Ali Şansalan

19 MART PAZAR:

16.00 Sivasspor – MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük – Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

(DHA)

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