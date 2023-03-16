Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Konyaspor – Galatasaray: Zorbay Küçük
18 MART CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa – Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor – Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş – İstanbulspor: Ali Şansalan
19 MART PAZAR:
16.00 Sivasspor – MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük – Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
(DHA)
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