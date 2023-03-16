Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor
Haberler Spor

Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK’nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

(AA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Medipol Başakşehir çeyrek finali göremedi

Medipol Başakşehir çeyrek finali göremedi

Real Madrid ve Napoli kazanarak turladı

Real Madrid ve Napoli kazanarak turladı

Galatasaray Kulübü, 2022’de 311 milyon lira zarar etti

Galatasaray Kulübü, 2022’de 311 milyon lira zarar etti

Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor
Spor