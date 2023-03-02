Süper Lig’de 24’üncü haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 24’üncü haftada görev yapacak hakemler belli oldu.
Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20.00 Alanyaspor – Başakşehir: Zorbay Küçük
CUMARTESİ
13.00 Karagümrük – Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor – Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
16.00 Konyaspor – Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş – Ankaragücü: Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa – Antalyaspor: Cihan Aydın
(DHA)
Spor