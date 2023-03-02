Süper Lig’de 24’üncü haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig’de 24’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 24’üncü haftada görev yapacak hakemler belli oldu.

Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN

20.00 Alanyaspor – Başakşehir: Zorbay Küçük

CUMARTESİ

13.00 Karagümrük – Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor – Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

16.00 Konyaspor – Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş – Ankaragücü: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa – Antalyaspor: Cihan Aydın

(DHA)

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